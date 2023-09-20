Популярность новой игры продолжает расти

Ролевая игра Starfield производства Bethesda Game Studio продолжает ставить рекорды после своего недавнего релиза. С момента начала продаж прошло две недели и игра добралась до отметки в 10 млн игроков. Это делает её самым успешным релизом в истории студии Bethesda.

Впрочем, о том, что игра является самой успешной у этого разработчика, было известно уже достаточно давно. 8 сентября было сказано, что игра преодолела отметку в 6 млн игроков. Руководитель подразделения Xbox Фил Спенсер тогда рассказал, что в первый день после релиза одновременно в неё играли более миллиона человек.

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Ролевая игра была представлена 6 сентября на платформах Xbox Series X|S, ПК, Game Pass и Xbox Cloud Gaming в качестве эксклюзива Microsoft. На пять дней раньше игру получили покупатели версии Special Edition стоимостью $100.

Bethesda не уточняет, сколько именно сейчас игроков в игре и какая у них версия. На платформе Steam игра тоже входит в число наиболее продаваемых. В Европе она стала самой продаваемой после релиза игрой на Xbox.

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Уже подтверждён будущий выпуск минимум одного крупного расширения игры. Bethesda обещает выпускать обновления для неё на протяжении многих лет, а также оптимизацию игрового процесса. В следующем году появится официальная поддержка модов, пишет Neowin.