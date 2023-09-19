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При популярности мобильных устройств, ноутбуков и компьютеров Apple нет сомнений в том, что у американского производителя имеется огромная база преданных почитателей. Однако, последнее исследование показало, что в рейтинге пользовательской удовлетворённости компьютерами Samsung не уступает.
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Исследование ACSI в сфере бытовой электроники за 2022–2023 годы показало, что оценки Apple и Samsung составили 83 из 100. В рамках этого исследования опросили 14069 выбранных случайным образом пользователей. Самый низкий рез
Настольные компьютеры набрали 84 балла, ноутбуками удовлетворены на 80, а планшетами на 76.
Наибольшее значение пользователи компьютеров придают их размеру и внешней привлекательности. Далее идут качество графики и звука, а также наличие программного обеспечения. Скорости работы компьютеров уделяют не самое пристальное внимание. Производительность процессора находится примерно посередине среди всех аспектов.
Меньше всего пользователям компьютеров нравится обращаться в колл-центры за поддержкой, пишет PCWorld.