Пользователи больше любят настольные ПК, чем ноутбуки

При популярности мобильных устройств, ноутбуков и компьютеров Apple нет сомнений в том, что у американского производителя имеется огромная база преданных почитателей. Однако, последнее исследование показало, что в рейтинге пользовательской удовлетворённости компьютерами Samsung не уступает.

реклама

Исследование ACSI в сфере бытовой электроники за 2022–2023 годы показало, что оценки Apple и Samsung составили 83 из 100. В рамках этого исследования опросили 14069 выбранных случайным образом пользователей. Самый низкий рез

Настольные компьютеры набрали 84 балла, ноутбуками удовлетворены на 80, а планшетами на 76.

Наибольшее значение пользователи компьютеров придают их размеру и внешней привлекательности. Далее идут качество графики и звука, а также наличие программного обеспечения. Скорости работы компьютеров уделяют не самое пристальное внимание. Производительность процессора находится примерно посередине среди всех аспектов.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать

Меньше всего пользователям компьютеров нравится обращаться в колл-центры за поддержкой, пишет PCWorld.