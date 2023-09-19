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Apple представила свежую версию своей операционной системы – iOS 17, обогатив ее рядом инноваций, направленных на улучшение пользовательского опыта.
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Среди ключевых нововведений – возможность индивидуализации контактов. Теперь каждому контакту можно задать свой стиль, фон и даже шрифт, делая телефонную книгу более интерактивной и похожей на социальные сети.
Функция NameDrop упрощает обмен контактами между пользователями iPhone. Простое приближение двух устройств друг к другу инициирует быстрый обмен контактной информацией.
Для тех, кто любит использовать свой iPhone в горизонтальном режиме, Apple предложила улучшенный режим ожидания с расширенным набором виджетов. А любители общения через iMessage теперь могут украшать свои сообщения анимированными стикерами и даже создавать их самостоятельно.
Безопасность также не осталась без внимания: новый инструмент «На связи» позволяет доверенным лицам следить за перемещением пользователя, если тот отклонился от заранее заданного маршрута.
iOS 17 доступна для большинства современных моделей iPhone, начиная с iPhone SE второго поколения.