Apple представила обновленную версию операционной системы iOS 17 с улучшенной персонализацией контактов, новыми функциями для обмена контактами и улучшенными возможностями для iMessage

Apple представила свежую версию своей операционной системы – iOS 17, обогатив ее рядом инноваций, направленных на улучшение пользовательского опыта.

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Среди ключевых нововведений – возможность индивидуализации контактов. Теперь каждому контакту можно задать свой стиль, фон и даже шрифт, делая телефонную книгу более интерактивной и похожей на социальные сети.

Функция NameDrop упрощает обмен контактами между пользователями iPhone. Простое приближение двух устройств друг к другу инициирует быстрый обмен контактной информацией.

Для тех, кто любит использовать свой iPhone в горизонтальном режиме, Apple предложила улучшенный режим ожидания с расширенным набором виджетов. А любители общения через iMessage теперь могут украшать свои сообщения анимированными стикерами и даже создавать их самостоятельно.

Безопасность также не осталась без внимания: новый инструмент «На связи» позволяет доверенным лицам следить за перемещением пользователя, если тот отклонился от заранее заданного маршрута.

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iOS 17 доступна для большинства современных моделей iPhone, начиная с iPhone SE второго поколения.