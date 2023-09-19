Отдельное приложение для этого не потребуется

Если вы любитель шахмат и при этом пользуетесь браузером Opera, для вас есть хорошие новости. Совместно с Chess.com его создатели включили шахматы в свой браузер.

Ярлык Chess.com отображается на панели слева. Нажав на неё, вы запустите новую партию. Играть можно против компьютера или против людей онлайн. Также на этой панели находятся головоломки, уроки, новости и прочий контент сайта Chess.com.

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Шахматы доступны в браузере на компьютерах и на Android. Есть и другие изменения, вроде обоев стартовой страницы в шахматном стиле и интеграция с Aria AI, Messenger и WhatsApp.

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Закрепив боковую панель, можно одновременно взаимодействовать с её контентом и просматривать веб-сайты. Для игры должно быть активно подключение к интернету, даже если вы играете против компьютера. Скачать шахматную версию Opera можно здесь, пишет Neowin.