Синие экраны смерти и замедление работы прилагаются

Установившие последнее обновление для операционной системы Windows 11 пользователи столкнулись с рядом проблем в работе своих компьютеров. В результате тем, кто обновление ещё не установил, рекомендуется не делать этого. Многие жалуются на сбои, более медленную работу компьютеров, синие экраны смерти (BSOD). Пострадали в том числе и геймеры, у которых снизилась производительность в таких играх, как Starfield и Ratchet and Clank: Rift Apart. Microsoft по этому поводу хранит молчание.

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Речь идёт об обновлении безопасности KB5030219, которое относится к числу обязательных для установки. Синие экраны смерти являются наиболее неприятным последствиям установки этого патча. Правда, Windows должна автоматически удалять обновления, если система перестаёт загружаться после BSOD. Однако, у некоторых пользователей компьютеры полностью утратили работоспособность и не загружаются дальше BIOS. У некоторых система зависает на экране блокировки. Наблюдаются проблемы с подключением к интернету.

Также обновление системы до версии 22621.2283 привело к появлению у некоторых пользователей проблем с работой меню «Пуск» и поиска. Игроки в Starfield жалуются на невозможность играть в неё из-за частоты 4 кадра/с.

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Предыдущее проблемное обновление в сентябре коснулось обладателей ряда современных процессоров Intel. Эти случаи в очередной раз подтверждают, что не стоит торопиться устанавливать обновления сразу после их выпуска, пишет Digitaltrends.