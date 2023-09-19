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Компания Microsoft пару лет назад рассматривала вопрос создания сервиса компьютерных видеоигр. Об этом стало известно из опубликованных внутренних электронных писем компании, которые являются частью данных, обнародованных в рамках судебный тяжбы с Федеральной торговой комиссией США.
Глава Microsoft отправил руководителям подразделения Xbox электронное письмо о планах Google по развитию сервиса Stadia (который в итоге был закрыт). Глава Xbox Фил Спенсер на это письмо ответил, что Microsoft может создать подобный сервис для компьютерных игр. В подобном же духе ответ дал руководитель отдела облачных игр Microsoft Карим Чоудри.
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Xbox Cloud Gaming предлагается сейчас в рамках подписки Xbox Game Pass Unlimited по цене $16,99 в месяц. Речь идёт об играх на основе консоли Xbox, поскольку в сервисе применяется специальная версия Xbox Series X. Облачные игры для персональных компьютеров могут работать на другом оборудовании.
В последнее время Microsoft хранит молчание относительно изменений в сервисах Xbox Cloud Gaming и сервисах облачных компьютерных игр. Сейчас компания занимается распространением библиотеки игр в других сервисах, вроде Nvidia GeForce Now. Это призвано убедить регулирующие органы дать разрешения на покупку Activision Blizzard за $69 млрд.
Microsoft недавно сообщила, что в случае удачного завершения этой сделки она собирается продать компании Ubisoft права на облачные игры нынешних и будущих игр Activision Blizzard на 15 лет, пишет Neowin.