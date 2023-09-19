Пару лет назад разговоры об этом внутри компании точно велись

Компания Microsoft пару лет назад рассматривала вопрос создания сервиса компьютерных видеоигр. Об этом стало известно из опубликованных внутренних электронных писем компании, которые являются частью данных, обнародованных в рамках судебный тяжбы с Федеральной торговой комиссией США.

Глава Microsoft отправил руководителям подразделения Xbox электронное письмо о планах Google по развитию сервиса Stadia (который в итоге был закрыт). Глава Xbox Фил Спенсер на это письмо ответил, что Microsoft может создать подобный сервис для компьютерных игр. В подобном же духе ответ дал руководитель отдела облачных игр Microsoft Карим Чоудри.

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Xbox Cloud Gaming предлагается сейчас в рамках подписки Xbox Game Pass Unlimited по цене $16,99 в месяц. Речь идёт об играх на основе консоли Xbox, поскольку в сервисе применяется специальная версия Xbox Series X. Облачные игры для персональных компьютеров могут работать на другом оборудовании.

В последнее время Microsoft хранит молчание относительно изменений в сервисах Xbox Cloud Gaming и сервисах облачных компьютерных игр. Сейчас компания занимается распространением библиотеки игр в других сервисах, вроде Nvidia GeForce Now. Это призвано убедить регулирующие органы дать разрешения на покупку Activision Blizzard за $69 млрд.

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Microsoft недавно сообщила, что в случае удачного завершения этой сделки она собирается продать компании Ubisoft права на облачные игры нынешних и будущих игр Activision Blizzard на 15 лет, пишет Neowin.