Программа стала на шаг ближе к возможностям Photoshop

Всего несколько дней назад обзаведясь возможностью удалять фон на изображениях, программа Paint в Windows 11 получила ещё одну продвинутую способность. Microsoft тестирует функциональность слоёв, как на Photoshop. Сейчас эта опция доступна для участников программы предварительного тестирования в каналах Dev и Canary Channel.

В Twitter инсайдер PhantomOcean3 сообщил, а Microsoft позже подтвердила, что данная возможность предлагается в версии Paint под номером 11.2308.18.0. На правой стороне окна приложения рядом с палитрой «Цвета» обнаружился раздел «Слои». Нажав на иконку +, можно добавить новый слой и работать с ним как обычно.

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Подобное новшество позволит применять Paint как редактор изображений. Заменой Photoshop программа вряд ли станет, но для простой и быстрой обработки изображений может подойти.

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В августе Microsoft представила в приложении тёмный режим отображения интерфейса, поэтому новшества в Paint появляются регулярно. После тестирования в каналах для разработчиков слои должны появиться в финальном варианте приложения для всех пользователей. Это может произойти через несколько недель или месяцев, пишет xda-developers.