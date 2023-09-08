Теперь пользователям не нужны сторонние сервисы и приложения.

Удаление фона с изображений, пожалуй, одна из самых востребованных функций среди пользователей. В ответ на большое количество запросов появилось множество онлайн-сервисов, мини-приложений и других решений различного качества, но для пользователей Windows 11 они вскорости потеряют актуальность — встроенный редактор Paint сможет удалять фон нажатием одной кнопки. Соответствующее обновление приложения накануне анонсировала Microsoft, сообщает Neowin.

Microsoft Paint

Microsoft объявила о новом обновлении Paint для инсайдеров Windows на каналах Canary и Dev. Встроенный инструмент даст пользователям возможность легко удалять фон с фотографий, со всего холста или из выделенного фрагмента. Всё, что потребуется от пользователя, открыть изображение, при необходимости выделить интересующую область, а затем нажать кнопку «Удалить фон» на панели инструментов, фон будет удалён мгновенно.

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В настоящее время Microsoft Paint с удалением фона распространяется среди инсайдеров Windows на каналах Canary и Dev, необходима версия приложения 11.2306.30.0 или выше. В Neowin также отмечают, что версия 11.2306.28.0 содержала ошибку, так что скачивать нужно самое свежее обновление.