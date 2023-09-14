Главным его достоинством является частота 540 Гц

Мониторы с частотой обновления 540 Гц попадают на прилавки магазинов всё чаще. Недавно сообщалось о желании компании Asus выпустить игровую модель PG248QP 540Hz с подобной частотой. Теперь то же самое собирается сделать компания Acer, монитор которой появился в китайских онлайн-магазинах. Диагональ модели Acer XV242F составляет 24,1 дюйма при разрешении 1080p.

В этом мониторе применяется панель TN, время отклика GtG составляет 1 мс (с возможностью ещё более быстрого отклика 0,1 мс).

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Яркость достигает 400 нит, поддерживается 99% цветового диапазона sRGB. Для подключения доступны порты DP 1.4 и HDMI 2.0. Имеются встроенные динамики мощностью по 2 Вт. Доступна технология Nvidia G-Sync во избежание разрывов картинки в играх или при просмотре динамичного видео.

Сейчас монитор продаётся в китайских магазинах Taobao по цене 4999 юаней. О продажах за пределами Китая информации пока нет, пишет Gizmochina.