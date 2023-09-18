Устройство с двумя передними камерами сейчас проходит тестирование

Всего пара месяцев прошла с момента представления в Китае аппарата Honor 90 Pro, но этот производитель уже готов предложить модель следующего поколения. Появились утечки данных относительно смартфона Honor 100 Pro, источником которых является инсайдер Digital Chat Station.

Будущий аппарат получит экран AMOLED с разрешением 1,5K и частотой не менее 120 Гц. Работать он будет на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 2, тогда как модель предыдущего поколения получила только Snapdragon 8+ Gen 1. Спереди находятся сразу две камеры.

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Предположительно, сейчас ведётся внутреннее тестирование устройства. Анонс должен состояться ближе к концу осени.

Для сравнения, Honor 90 Pro работает от аккумулятора ёмкостью 5000 мАч, мощность зарядки у него 100 Вт, 16 ГБ оперативной памяти и хранилище 512 ГБ. Можно рассчитывать на то, что характеристики нового устройства будут не хуже, пишет Gizmochina.