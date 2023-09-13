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На выставке IFA 2023 китайская компания Honor заявила о себе громко, представив две модели, которые завоевали внимание экспертов и 36 наград от ведущих мировых СМИ.
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Главной звездой стал Honor V Purse, который Android Headlines назвали "не просто смартфоном, но и поводом для дискуссий".
GSMArena похвалила устройство за нестандартный подход в дизайне и инновационные решения. Однако внимание журналистов привлек не только V Purse, но и Honor Magic V2.
Описанный как "самый лёгкий и тонкий складной смартфон", он был отмечен TechRadar и XDA Developers как лучший на выставке. По словам экспертов из XDA Developers, Magic V2 даже тоньше iPhone 14 Pro Max в сложенном виде.
Оба устройства демонстрируют стремление Honor к инновациям в мире мобильных устройств, предоставляя пользователям продуманный дизайн и передовые технологии.