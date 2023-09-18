Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
TikTok в Европе оштрафовали на $368 млн
Не защитили молодых пользователей в рамках требований GDPR

реклама

Европейские власти постановили, что сервис TikTok нарушил правила Общего регламента по защите данных (GDPR) при работе с персональными данными несовершеннолетних пользователей. Штраф за это составил $368 млн.

реклама

Ирландская комиссия по защите данных рассматривала вопрос о том, выполнил ли сервис TikTok к защите пользователей 13-17 лет во второй половине 2020 года. Оказалось, что сервис по умолчанию создаёт аккаунты несовершеннолетних пользователей общедоступными. Выставленные ими видеоролики публиковались, комментарии к ним мог писать кто угодно. Ещё в сервисе была возможность связывать аккаунты детей и взрослых. При этом было неважно, являются ли эти взрослые родителями или опекунами этих детей, или нет. Взрослые могли включать обмен сообщениями с детьми.

В начале 2023 года Управление комиссара по информации Великобритании (ICO) оштрафовало сервис TikTok на 12,7 млн фунтов также за использование персональных данных детей. В частности, сервис обвинили в том, что он позволил зарегистрироваться 1,4 млн детей из Великобритании, которым не было ещё 13 лет. Ирландская комиссия подобных нарушений не выявила. Зато выявлено, что TikTok нарушил GDPR, позволив просматривать свой контент всем, в том числе детям возрастом менее 12 лет, пишет Engadget.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#tiktok
Источник: engadget.com
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

YouTube Music запускает новый формат коротких музыкальных видео
Почти половина взрослых американцев выступают за запрет TikTok
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бойцы штурмового отряда ЧВК Вагнер решили отправиться в зону СВО
15
РИА Новости: Истребитель танков 2С25М может стать безэкипажным и превратиться в боевого робота
+
Озвучена цель сегодняшнего ночного ракетного удара ВС РФ по объектам на Украине
2
Military Watch: обновленный Т-80 может получить пушку "Арматы" и динамическую защиту "Малахит"
9
Popular Mechanics: истребитель F-15EX способен поразить шесть самолетов противника за один вылет
11
Оружейный барон Виктор Бут опроверг слухи о продолжении дела Евгения Пригожина
+
Huawei теснит Apple – китайцы платят сборщикам Mate 60 Pro больше, чем Apple за новый iPhone 15
2
Данилов: Западные страны должны законодательно закрепить долгосрочную военную помощь Киеву
4
Россия не прекращает поставки газа в Молдавию, несмотря на долг 700 млн долларов
4
iPhone 15 Pro Max против Samsung Galaxy S23 Ultra: сравнение технических характеристик
9
Украинский снайпер Прошинский подтвердил, что данные о 90 % потерь в подразделениях ВСУ правдивы
2
iPhone 15 Pro Max в цвете Natural Titanium доберутся до пользователей только в ноябре
1
Готовьтесь к длительному конфликту на Украине, предупреждает глава НАТО
2
На стратегические бомбардировщики Ту-160 стали устанавливать ракеты Х-БД с дальностью более 6 500 км
1
Что пошло не так с Солнцепеком на Украине
34
Чип новой игровой консоли Nintendo может получить 8 ядер Cortex A78 и 1280 CUDA ядер NVIDIA Ampere
6
Вселенная монстров пополнилась новой картиной
2
НАТО: снабжать Украину вооружением в необходимом объеме невозможно
+
По неофициальным данным, количество предварительных заказов на Tesla Cybertruck превысило 2 млн
+
Стали известны итоги ракетных и беспилотных ударов по объектам на Украине на последнюю неделю
+

Популярные статьи

Китайский ударный БПЛА "Подсолнух-200" может отправится в зону спецоперации уже этой осенью
7
США разрабатывают гиперзвуковой двигатель, способный менять свою форму во время полета
14
О целесообразности обмена RTX2060 на RTX3070 в 2023 - мой опыт
49
ТОП-15 мифов о ноутбуках
101
Драйвер видеокарты: Как выглядит одна критическая проблема практически любого дистрибутива Linux
247
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Сентябрь)
9
Самый главные недостатки видеокарт NVIDIA – почему компания перестала делать продукты для «людей»
32
Microsoft скомпрометировала себя с Xbox Cloud Gaming
10
Со дна постучали - во что можно поиграть на Geforce GT 730
16
Итоги гоночного уик-энда 16-17 сентября
1

Сейчас обсуждают

Archimedes
12:39
Kurwa! Jak to możliwe! Nasz rząd zawsze mówi nam prawdę i tylko prawdę! Jeśli oczy pokazują nam, że jest inaczej, oznacza to, że zaprzedali się Putinowi i musimy sobie wyłupić oczy!
Вирусный ролик о походе в российский супермаркет открыл глаза полякам на бесполезность санкций
RadeoForce
12:37
главные недостатки заключаются в том, что невидия может тащить только тогда, когда разработчики под нее кропотливо пилят оптимизацию. А если не пилят, то неповоротливая архитектура невидии заваливаетс...
Самый главные недостатки видеокарт NVIDIA – почему компания перестала делать продукты для «людей»
Максим Игнатов
12:33
да и х@й с ними)
В 2023 году в Москве десятки тысяч раз эвакуировали премиальные и люксовые авто
LastAtlant
12:33
Автор A чипсет у амд прекрасно работает с памятью, тайминги, частота, напряжение. Все можно настраивать. 3200 вполне реальная частота на этих мамках. Выше не пробовал сам, так же не помню есть ли там ...
Со дна постучали - во что можно поиграть на Geforce GT 730
Игорь Шелахонов
12:31
И к слову. "Министерство торговли Китая с 1 сентября ввело экспортный контроль в отношении высокопроизводительных беспилотных воздушных судов (БВС), которые могут быть использованы в военных целях. В...
Китайский ударный БПЛА "Подсолнух-200" может отправится в зону спецоперации уже этой осенью
Roditch
12:30
Почему 12400 кастрат? У 7600f и12400 по 6 ядер и 12 потоков.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Сентябрь)
baran
12:30
Так то и с предыдущими сериями было
96-ядерный процессор AMD Threadripper PRO 7995WX примерно на 70% быстрее чем TR 5995WX
Илья Ковалёвъ
12:29
Не так давно купил 4070... к самой карте претензий нет, а вот к ее цене претензий масса. Переплатил за ртх - пользуюсь только в одной игре. Переплатил за фреймгенератор - не использую нигде, играть с ...
Самый главные недостатки видеокарт NVIDIA – почему компания перестала делать продукты для «людей»
Темирлан Айнакулов
12:25
Ммм. Видимо автор упустил момент с xbox series x. Да и как бы series s это тупо для тех кто хочет новую современную консольку за недорого. Приводить в пример киберпанк нуууууу такое прям себе, она изн...
Nintendo наносит коварный удар, Xbox ждут тяжелые времена
Lubitel 32
12:25
Она с 320 там с р5 4600г и на 3600+ поедет главное XMP выбрать. Ну и планки типа силконов и Гскила 2 по 16 чтоб в обьем ОЗУ не втыкаться на хогватсе и прочих играх где естественное потребление выше 1...
Со дна постучали - во что можно поиграть на Geforce GT 730
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем