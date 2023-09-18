Не защитили молодых пользователей в рамках требований GDPR

Европейские власти постановили, что сервис TikTok нарушил правила Общего регламента по защите данных (GDPR) при работе с персональными данными несовершеннолетних пользователей. Штраф за это составил $368 млн.

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Ирландская комиссия по защите данных рассматривала вопрос о том, выполнил ли сервис TikTok к защите пользователей 13-17 лет во второй половине 2020 года. Оказалось, что сервис по умолчанию создаёт аккаунты несовершеннолетних пользователей общедоступными. Выставленные ими видеоролики публиковались, комментарии к ним мог писать кто угодно. Ещё в сервисе была возможность связывать аккаунты детей и взрослых. При этом было неважно, являются ли эти взрослые родителями или опекунами этих детей, или нет. Взрослые могли включать обмен сообщениями с детьми.

В начале 2023 года Управление комиссара по информации Великобритании (ICO) оштрафовало сервис TikTok на 12,7 млн фунтов также за использование персональных данных детей. В частности, сервис обвинили в том, что он позволил зарегистрироваться 1,4 млн детей из Великобритании, которым не было ещё 13 лет. Ирландская комиссия подобных нарушений не выявила. Зато выявлено, что TikTok нарушил GDPR, позволив просматривать свой контент всем, в том числе детям возрастом менее 12 лет, пишет Engadget.