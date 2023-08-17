Но только со служебного оборудования.

По информации Reuters, городские власти Нью-Йорка ввели запрет на использование приложения TikTok китайской компании ByteDance на служебных мобильных устройствах государственных служащих. Запрет касается и сотрудников компаний, обслуживающих муниципальные инженерные сети. По словам представителей мэрии мегаполиса, TikTok представляет угрозу информационной безопасности для городских сетей.

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Источник изображения: Reuters

Муниципальным ведомствам предписано в течение 30 дней удалить со служебных электронных устройств приложение TikTok, затем доступ к одноимённому ресурсу будет блокирован во всех корпоративных сетях и на служебных устройствах городских служб и организаций. Власти штата Нью-Йорк подобную зачистку среди государственных служащих уже провели ранее. По сути, пользователи из числа муниципальных служащих могут сохранить доступ к TikTok со своих личных мобильных устройств, если им это будет нужно. Аудитория этой социальной сети в США насчитывает около 150 млн человек, и власти страны уже не раз высказывали свои опасения по поводу способности китайского разработчика ByteDance действовать в интересах китайских властей, не только собирая чувствительную информацию об американских гражданах, но и оказывая на них пагубное информационное влияние. Попытки властей Монтаны ввести запрет на TikTok на всей территории штата привели к спорным предварительным итогам, поскольку сейчас это решение оспаривается в суде, а в силу оно должно вступить с 1 января.