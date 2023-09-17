Скоро подобные обновления перестанут выпускать

В январе Microsoft перестала выпускать обновления для браузера Edge в Windows 7, 8 и 8.1. Поддержка в них завершилась на версии браузера Edge 109. Однако, в случае необходимости разработчики готовы выпускать критические исправления. Одно из них только что появилось для Edge в системах Windows 7, 8, 8.1 и Server 2012 R2.

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Естественно, никаких новых функциональных возможностей здесь представлено не было. Microsoft лишь закрывает уязвимости системы безопасности. В данном случае речь идёт о переполнении буфера кучи в WebP в версиях Chromium до 116.0.5845.187. Это давало хакерам возможность дистанционно производить запись в память за пределами границ, применяя специально разработанную для этого страницу HTML.

В недалёком будущем Microsoft перестанет выпускать и подобные редкие обновления. 20 октября будет прекращена расширенная поддержка нижнего уровня M109 для Windows 7, 8, 8.1 и Server 2012 R2. После этого среди популярных браузеров только Firefox продолжит поддерживать устаревшие операционные системы Windows. Mozilla Foundation собирается делать это на протяжении ещё года. Расширенная поддержка Firefox 115 (ESR) прекратится в следующем сентябре. На долю этих версий Windows сейчас приходится примерно 4,45% компьютеров, согласно статистике Statcounter.