Объясняется это по традиции желанием сделать работу пользователей более комфортной

В момент своего появления браузера Microsoft Edge был довольно чистым приложением с высокой скоростью работы. Однако, со временем он обрастал всё новой функциональностью, зачастую многим ненужной. Наряду с этим появляюсь проблемы с конфиденциальностью.

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Скоро этих проблем может стать больше. На форумах Reddit пишут, что Microsoft собирается улучшить работу копирования и ставки внутри браузера. Это позволит вставлять ссылки с превью с дополнительной информацией, вроде заголовков и миниатюр. Вот только для этого ссылки придётся отправлять на серверы Microsoft.

Источник информации утверждает, что такая возможность уже достаточно долго тестируется разработчиками, но для публичного тестирования она недоступна. Эту опцию нельзя включить даже посредством флага.

Недавно Microsoft уличили в утечки истории посещённых страниц в браузере Edge и установке расширений без разрешения пользователей. Ещё лучше, что браузер желает делать скриншоты каждой посещаемой пользователями страницы и отправлять просматриваемые изображения на серверы компании, пусть и в зашифрованном виде. Наконец, при попытке зайти в Edge на страницу установки Chrome предлагается сделать Bing поисковой системой по умолчанию, пишет Neowin.