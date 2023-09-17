При этом аппарат стал тоньше, а диагональ экрана выросла

В недалёком будущем компания Samsung может выпустить очередной смартфон серии Galaxy A. Речь идёт о бюджетном аппарате под названием Galaxy A05s. Недавно появилась изображение этого устройства.

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Судя по ним, внешний вид аппарата похож на более дорогие модели Samsung, вроде Galaxy A25 и Galaxy A34. Похожим является сочетание трёх задних камер на корпусе с полосатым узором. Задняя панель скорее всего сделана из поликарбоната.

Края и углы корпуса стали более скруглёнными. Разъём для наушников и USB-C расположили внизу. Передняя камера находится внутри V-образного выреза, её разрешение пока неизвестно.

У прошлогоднего аппарата Galaxy A04s используется основная камера 50 Мп, камера макро и сенсор глубины по 2 Мп. Соответственно, на новом устройстве эти камеры будут как минимум не хуже.

Зато хуже стала батарея, ёмкость которой будет составлять 4000 мАч вместо прежних 5000 мАч. При этом мощность зарядки выросла до значения 25 Вт. Быть может, производитель попытается компенсировать это процессором с более низким энергопотреблением и оптимизацией и программного обеспечения. Аппарат должен работать на системе Android 13 с программной оболочкой One UI 5.

Размер экрана вырос на 0,1 дюйма до 6,6 дюйма. Размеры корпуса 167,9 х 77,7 х 8,8 мм, аппарат стал чуть дольше прежнего.

Анонс может состояться уже в сентябре, судя по наличию устройства в заявке FCC. Вряд ли этот смартфон ожидает глобальный релиз, поскольку устройство прошлого поколения не было выпущено в США, пишет Nextpit.