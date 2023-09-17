Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Смартфон Samsung Galaxy A05s получил обновлённый дизайн и уменьшенную батарею 4000 мАч
При этом аппарат стал тоньше, а диагональ экрана выросла

реклама

В недалёком будущем компания Samsung может выпустить очередной смартфон серии Galaxy A. Речь идёт о бюджетном аппарате под названием Galaxy A05s. Недавно появилась изображение этого устройства.

реклама

Судя по ним, внешний вид аппарата похож на более дорогие модели Samsung, вроде Galaxy A25 и Galaxy A34. Похожим является сочетание трёх задних камер на корпусе с полосатым узором. Задняя панель скорее всего сделана из поликарбоната.

Края и углы корпуса стали более скруглёнными. Разъём для наушников и USB-C расположили внизу. Передняя камера находится внутри V-образного выреза, её разрешение пока неизвестно.

У прошлогоднего аппарата Galaxy A04s используется основная камера 50 Мп, камера макро и сенсор глубины по 2 Мп. Соответственно, на новом устройстве эти камеры будут как минимум не хуже.

Зато хуже стала батарея, ёмкость которой будет составлять 4000 мАч вместо прежних 5000 мАч. При этом мощность зарядки выросла до значения 25 Вт. Быть может, производитель попытается компенсировать это процессором с более низким энергопотреблением и оптимизацией и программного обеспечения. Аппарат должен работать на системе Android 13 с программной оболочкой One UI 5.

Размер экрана вырос на 0,1 дюйма до 6,6 дюйма. Размеры корпуса 167,9 х 77,7 х 8,8 мм, аппарат стал чуть дольше прежнего.

Анонс может состояться уже в сентябре, судя по наличию устройства в заявке FCC. Вряд ли этот смартфон ожидает глобальный релиз, поскольку устройство прошлого поколения не было выпущено в США, пишет Nextpit.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #samsung
Источник: nextpit.com
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

iPhone 15 Pro Max в цвете Natural Titanium доберутся до пользователей только в ноябре
Apple не стала вводить ограничения для несертифицированных кабелей USB Type-C
Ёмкость батарей аппаратов iPhone 15 выросла минимально
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

The Jerusalem Post исключили Зеленского из списка самых влиятельных евреев, но внесли туда Пригожина
7
Бойцы штурмового отряда ЧВК Вагнер решили отправиться в зону СВО
11
Российские десантники получили САО 2С31 "Вена", способную побеждать танки Leopard и Abrams
12
РИА Новости: Истребитель танков 2С25М может стать безэкипажным и превратиться в боевого робота
+
Глава комитета Госдумы по обороне: Мобилизованные не вернутся домой до конца боевых действий
2
Huawei теснит Apple – китайцы платят сборщикам Mate 60 Pro больше, чем Apple за новый iPhone 15
1
Голландская инновация может перевернуть мир ветроэнергетики в открытом море
1
Венгрия, Румыния, Польша и Словакия продлят запрет на ввоз украинского зерна
3
Military Watch: обновленный Т-80 может получить пушку "Арматы" и динамическую защиту "Малахит"
1
В Пентагоне заявили, что решение о передаче Киеву дальнобойных ракет ATACMS ещё не принято
1
Украинский снайпер Прошинский подтвердил, что данные о 90 % потерь в подразделениях ВСУ правдивы
2
Россия не прекращает поставки газа в Молдавию, несмотря на долг 700 млн долларов
2
Tiny11 23H2 Windows выпущена с большей функциональностью и многочисленными исправлениями
+
Илон Маск задумывался об использовании видеозаписей с салонной камеры Tesla для доказательств вины водителей в происшествиях
+
На стратегические бомбардировщики Ту-160 стали устанавливать ракеты Х-БД с дальностью более 6 500 км
1
Popular Mechanics: истребитель F-15EX способен поразить шесть самолетов противника за один вылет
4
Пентагон: Украина наладила выпуск запчастей для военной техники на 3D-принтерах
+
Президент США Джо Байден счел, что Китай «не так уж и уважает» Россию
2
Шойгу призвал усовершенствовать боевые возможности вертолётов Ка-52М
8
Олег Соскин: Украина потеряла доступ к Черному морю
7

Популярные статьи

Китайский ударный БПЛА "Подсолнух-200" может отправится в зону спецоперации уже этой осенью
2
О целесообразности обмена RTX2060 на RTX3070 в 2023 - мой опыт
35
Драйвер видеокарты: Как выглядит одна критическая проблема практически любого дистрибутива Linux
30
Российские военные недавно уничтожили британский танк Challenger 2, выясним насколько он хорош
6
ТОП-15 мифов о ноутбуках
96
США разрабатывают гиперзвуковой двигатель, способный менять свою форму во время полета
7
О том как Илон Маск отключил для ВСУ Starlink над Севастополем и что из этого вышло
9
Инструкция по активации криптокошелька TON в Telegram
1
WSJ: Вашингтон тревожится по поводу безнадежно проигранной Москве и Пекину гиперзвуковой гонки
6
Microsoft скомпрометировала себя с Xbox Cloud Gaming
9

Сейчас обсуждают

DIP48
16:25
P.S. вот смех, оказывается слово г.а.л.у.ш.к.и нельзя на оверклокерах употреблять, запретные слова))). Требуется аж одобрение м.о.д.е.р.а.т.о.р.а.
Драйвер видеокарты: Как выглядит одна критическая проблема практически любого дистрибутива Linux
Стёпа Кривоногов
16:23
у меня 86-91 лэтэнси на ddr5 частота 5200, мать asrock b760m pro rs, проц i5 12400f, как снизить эту латентность, есть совет?
От DDR1 к DDR5 - тайминги и латентность
DIP48
16:22
В линуксах при установке драйверов NVidia тоже все работает. Частоты и напряжения видеокарте снижаются без нагрузки
Драйвер видеокарты: Как выглядит одна критическая проблема практически любого дистрибутива Linux
DIP48
16:20
83 Мб без спросу насосала автору система.))) Как перестать ржать. По моему это уже диагноз. Не зря же столько анекдотов про одну ближневосточную национальность распространены. Классический пример жмо...
Драйвер видеокарты: Как выглядит одна критическая проблема практически любого дистрибутива Linux
Shatun29
16:20
Ракеты принадлежат тем у кого коды запуска, не важно на какой территории. Ровно как и коды запуска натовский в руках сша в виде командования блоком, куда бы они их не поставили, иначе эти самые боегол...
Блинкен: Украина имеет право самостоятельно решить, как ей лучше использовать ATACMS
DIP48
16:19
Какая новая видеокарта ?!))) Для него скачать 83 Мб - страшная трата.))) Работа, о чем вы. И вообще, в слове "работа" есть слово "раб". А у нас любитель свободы)))
Драйвер видеокарты: Как выглядит одна критическая проблема практически любого дистрибутива Linux
ЧatoБoт
16:18
Осталось дождаться релиза и оценить.
The Astronauts раскрыли новые подробности и системные требования мрачного шутера Witchfire
Enforsen Bsv
16:16
Давно бы отключили этот Ютуб , делов то ... Как только отключат , найдется другое ... ... Рено если бы не отключило своё ПО , Автоваз до сих пор сидел бы на чужом... как только отключили. так сразу на...
«Адекватной и полноценной замены Youtube в России пока нет» – депутат Госдумы Хинштейн
Китя.
16:15
Ага зачем РФ быстрая миномётная установка. кули пешим с миномётом безопаснее и быстрее хех.
Российские десантники получили САО 2С31 "Вена", способную побеждать танки Leopard и Abrams
Берия
16:08
Он по 3-4 акка в день делал
ТОП-15 мифов о ноутбуках
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем