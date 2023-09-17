Об этом говорит назначение нового руководителя подразделения

На уходящей неделе компания Apple представила очередное поколение своих смарт-часов, расширяя число предлагаемых носимых устройств. Часы американского производителя уже пользуются немалым спросом за счёт своих технологий и возможностей отслеживания медицинских показателей. На достигнутых результатах Apple останавливаться не собирается.

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Количество диабетиков в мире превышает 600 млн человек, и все производители не отказались бы продать каждому из них носимое устройство с возможностью измерять уровень сахара в крови без игл. Недавно Apple назначила новым главой разработки неинвазивного мониторинга уровня сахара в крови Тима Миллета, вице-президента по архитектуре платформы.

Это подразделение оставалось без начальника на протяжении нескольких месяцев. Ранее его возглавлял скончавшийся в конце 2022 года Билл Атас. Милле работает в компании Apple 19 лет на инженерных и руководящих должностях. В том числе у него есть опыт разработки процессоров для iPhone и iPad. Также он входит в состав подразделения Apple Health.

Apple на протяжении нескольких лет работала над отслеживанием уровня сахара, но пока не смогла добиться одновременно точности и простоты применения. Однако компания не прекращает попыток и хочется верить, что результат будет достигнут, пишет Gizmochina.