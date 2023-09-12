Есть управление жестами без касаний, например.

Компания Apple представила смарт-часы Apple Watch Series 9 в рамках ежегодной осенней презентации. Были там и новые смартфоны iPhone, но про них мы расскажем в следующей заметке. Актуальная версия часов получила процессор S9, который гораздо мощнее своих предшественников и может похвастаться улучшенной энергоэффективностью. Чип также поддерживает возможность управления жестами без касаний к самому устройству.

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На борту S9 имеется 5,6 млрд транзисторов, что на 60 % больше, чем в трёх предыдущих поколениях Apple Watch Series. Компания Apple заверяет, что новая версия часов на 20 % точнее понимает надиктованную речь.

Нейронный движок позволяет запускать голосового ассистента Siri прямо с экрана устройства без необходимости использовать iPhone. Движок также позволяет обрабатывать ИИ-задачи в два раза быстрее предшественника. Теперь часы поддерживают новый жест Double tap, который позволяет управлять воспроизведением музыки, приёмом и завершением звонков, фото- и видеосъёмкой, просмотром меню и другими вещами.

Apple Watch Series 9 получили сверхширокополосный чип U2, который повышает точность при определении местонахождения устройства в приложении «Локатор». Максимальная яркость экрана часов Apple Watch Series 9 — 2000 кд/м2, что вдвое больше, чем у Apple Watch Series 8. Новая версия гаджета оснащена оптическим датчиком следующего поколения, который измеряет сердечный ритм пользователя. Опять же, физическое состояние человека будет определяться точнее.

В продажу поступят Apple Watch Series 9 в золотистом (Starlight), сером (Silver), чёрном (Midnight), красном (PRODUCT(RED) и новом розовом (Pink) — это если мы говорим об алюминиевых устройствах. Все остальные версии можно будет купить в золотом (Gold), серебристом (Silver) и тёмно-сером (Graphite).

Смарт-часы работают на операционной системе watchOS 10 с переработанным пользовательским интерфейсом. В новой редакции основной упор сделан на циферблатах, новых функциях и виджетах. Также watchOS 10 позволяет просматривать видеосообщения FaceTime и присоединяться к групповому чату FaceTime и многое другое. Новая версия операционной системы доступна для смарт-часов Apple начиная с 4-го поколения.

Стоимость Apple Watch Series 9 стартует с $399, предзаказы открылись уже сегодня. Старт продаж намечен на 22 сентября.