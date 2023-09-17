Спрос на самый дорогой аппарат Apple оказался высоким, в аутсайдерах версия с 1 ТБ

В мире начали принимать предварительные заказы на смартфоны iPhone 15. В магазинах Apple сообщается, что поставки некоторых моделей произойдут не раньше ноября. Большинство стандартных iPhone 15 будут отправлять 22 сентября, но iPhone 15 Pro ждать предстоит значительно дольше.

Среди моделей не Pro, которые будут поставляться не сразу, только розовый iPhone 15 Plus. Уже сделанные у американских операторов мобильной связи заказы будут реализовываться 2-9 октября. Это относится к аппаратам со всеми вариантами хранилища, такими как 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.

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Разные цвета iPhone 15 Pro Max будут поставляться в ноябре. Очень востребованным оказался цвет Natural Titanium. Их покупатели увидят 6-13 ноября с любым объёмом хранилища, включая 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.

iPhone 15 Pro Max цвета Black Titanium во всех конфигурациях будет поставляться в США 16-23 октября. iPhone 15 Pro цвета Black Titanium придётся ждать до 9-16 октября для версий 128 ГБ, 2-4 октября для 256 ГБ и 9-16 октября для 512 ГБ. На модель 1 ТБ столько желающих не нашлось, и он будет поставляться с 22 сентября, сообщает Phonearena.