Благосостояние народа продолжает расти

Старт продаж смартфонов Apple iPhone прогремел по всему миру, в том числе и в России. Огромная толпа поклонников "яблочной продукции" ринулась штурмовать виртуальные витрины розничных сетей, желая как можно скорее заполучить вожделенное устройство.

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Как свидетельствует статистика популярных магазинов, россияне проявили в этом деле особе рвение. Спрос на новые модели оказался поистине колоссальным, и затмил интерес, проявляемый к прошлогодней версии.

Так, iPhone 15 собрал в трое больше предзаказов, чем iPhone 14. Причем флагманы раскупали гораздо интенсивнее. Более 90% рынка оттянули на себя старшие Pro и Pro Max, оставив жалкие 5-10% бюджетным iPhone 15 и iPhone 15 Plus.

Ритейлеры объясняют повышенный спрос меньшей чувствительностью обеспеченных слоев населения к росту цен. Также значительную роль сыграло привнесение новинками множества качественных улучшений, список которых растягивается на более, чем 30 пунктов.

Анонс линейки iPhone 15 состоялся 12 сентября. Уже следующий день отечественные магазины начали принимать предзаказы. Стоимость базовой версии начинается со 125000 руб., а Pro — со 155000 руб. Запуск мировых продаж начнется 22 сентября, и спустя неделю-две смартфоны доедут до России.