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Ёмкость батарей аппаратов iPhone 15 выросла минимально
Стали известны точные значения

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Анонсируя свои мобильные устройства, компания Apple не говорит о ёмкости аккумуляторов и объёме оперативной памяти. Так случилось и на этой неделе в момент анонса линейки смартфонов iPhone 15. Было сказано лишь о том, что продолжительность работы составляет как минимум день. Однако, эта информация доступна регулирующим организациям, которые выдают разрешение на продажу устройств. В китайской нормативной базе данных обнаружился список моделей iPhone и ёмкость аккумулятора каждой из них.

Стандартный iPhone 15 получил батарею 3349 мАч и мощность 12,981 Вт*ч. На iPhone 15 Plus эти значения составляют 383 мАч и 16,950 Вт*ч, на Pro 3274 мАч и 12,70 Вт*ч, на Pro Max 4422 мАч и 17,109 Вт*ч.

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Для сравнения, у прошлогодних аппаратов ёмкость батарей следующая:

  • Apple iPhone 14 Pro Max: 4323 мАч.
  • Apple iPhone 14 Pro: 3200 мАч.
  • Apple iPhone 14 Plus: 4325 мАч.
  • Apple iPhone 14: 3279 мАч.

В своих новых устройствах Apple обещает следующую продолжительность воспроизведения видео:

  • iPhone 15 Pro Max: до 29 часов.
  • iPhone 15 Pro: до 23 часов.
  • iPhone 15 Plus: до 26 часов.
  • iPhone 15: до 20 часов.

Аппараты iPhone 15 первыми Apple получили порт для зарядки USB-C. На всех моделях производитель рекомендует зарядное устройство мощностью 20 Вт, пишет Androidauthority.

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#смартфоны #apple #iphone
Источник: androidauthority.com
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