Microsoft завершила поддержку первого смартфона Surface Duo, выпущенного в 2020 году с Android 10

После трех лет с момента выпуска первого поколения смартфона Surface Duo, Microsoft объявила о завершении поддержки для этого устройства. Это означает, что оно больше не будет получать обновления операционной системы и патчи безопасности.

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Surface Duo был представлен в 2020 году и привлек внимание пользователей своим уникальным дизайном, включающим два дисплея. На тот момент Microsoft акцентировала внимание на корпоративных пользователях и энтузиастах, предлагая им альтернативу к стандартным смартфонам. Устройство было запущено на Android 10 и доступно было по цене от $1399.

В 2021 году Microsoft выпустила второе поколение Surface Duo и обещала предоставить обновление для первого поколения. Однако планы изменились, и обновление было выпущено только в 2022 году. Теперь, спустя еще один год, компания окончательно завершила поддержку первого Surface Duo.

Второе поколение Surface Duo будет получать обновления до октября 2024 года, после чего и для него прекратится поддержка. Это соответствует оригинальным планам Microsoft, которые предусматривали поддержку устройств в течение трех лет после их выпуска.

Для пользователей первого Surface Duo это означает, что им, возможно, стоит обратить внимание на более новые устройства, чтобы оставаться в актуальной операционной системе и получать обновления безопасности.