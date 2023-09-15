Этот процессор войдёт в состав смартфона Redmi Note 13 Pro

Компания Qualcomm анонсировала мобильный процессор средний ценовой категории под названием Snapdragon 7s Gen 2. Он не является прямым продолжением процессора Snapdragon 7 Gen 1 и может иметь даже более низкую производительность. Здесь применяются ядра Kryo с четырьмя мощными ядрами с частотой 2,4 ГГц и четырьмя экономичными 1,95 ГГц. Первым смартфоном на этом процессоре 21 сентября станет Redmi Note 13 Pro.

В состав процессора входит неназванный графический чип Adreno, способный работать с экранами с разрешением FHD+ при частоте обновления 144 Гц. Процессор поддерживает максимум 12 ГБ памяти стандарта LPDDR5 на частоте до 3200 МГц, а также хранилище типа UFS 4.0. Модем Snapdragon X62 5G предлагает скорость входящего соединения до 2,9 Гбит/с и сети 5G в миллиметровом диапазоне. Система FastConnect 6700 приносит поддержку стандартов беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Среди систем глобального позиционирования представлены QZSS, Galileo, BeiDou, NavIC, ГЛОНАСС и GPS, с двухдиапазонным позиционированием L1/L5.

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За работу с камерами отвечает 12-битный ISP Qualcomm Spectra. Возможно одновременная съёмка с трёх камер, есть поддержка камер 20 Мп и съёмка видео до 4К 30 кадров/с. Имеется поддержка шумоподавления с применением алгоритмов ИИ. Технология Snapdragon Smooth Listening делает звук более чистым при телефонных разговорах и при просмотре мультимедиа.

Этот процессор скоро войдёт в состав смартфонов средней ценовой категории, и тогда можно будет ознакомиться с результатами его тестирования в бенчмарках, пишет Gizmochina.