Во Франции эту линейку аппаратов недавно запретили

Чтобы избавиться от запрета на продажу линейки аппаратов iPhone 12 во Франции, компания Apple собирается представить обновление программного обеспечения. Оно должно сократить уровень излучения устройств до соответствующего разрешённому во Франции. Предположительно, Apple знала об этой проблеме ещё до релиза аппаратов в 2020 году, но хранила молчание. Похоже, юридических проблем компании пока удастся избежать.

Информационное агентство Reuters сообщает, что обновление программного обеспечения Apple будет соответствовать протоколам тестирования регулирующих органов. Риска для здоровья пользователей аппарата якобы не несут. Между тем, после сообщений о запрете во Франции проверку устройств начали в Бельгии.

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Национальное частотное агентство Франции ANFR занимается управлением радиочастотами на территории страны. Оно проведёт собственное тестирование, чтобы убедиться, что уровень излучения iPhone 12 находится в пределах разрешённого. Если испытания пройдут удачно, продажи iPhone 12 в стране возобновятся.

Всё это происходит в тот момент, когда близок день начала продаж серии смартфонов iPhone 15. Наверняка к ним у регулирующих органов разных стран будет повышенное внимание после случая с iPhone 12 во Франции, пишет wccftech.