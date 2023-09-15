Аппарат с экраном OLED и частотой 120 Гц

В пятницу китайский производитель Oppo у себя на родине анонсировал смартфон A2 Pro. Это аппарат средний ценовой категории.

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Несмотря на относительно скромную стоимость, одна из версий устройства получила заднюю панель с кожаной отделкой. Более дешёвая версия имеет гибридный материал. Сзади располагается достаточно крупный выступ камер, где также находится светодиодная вспышка. Стандартная версия устройства весит 183 г при толщине корпуса 7,99 мм. Вариант с кожаной отделкой весит 185 г при толщине корпуса 8,04 мм. Производитель обещает повышенную долговечность устройства благодаря структуре с защитой от падений. При такой структуре корпус обладает более толстыми углами, чтобы не разбиться при падениях с высоты.

Аппарат получил экран OLED размером 6,7 дюйма. Его частота составляет 120 Гц, максимальная яркость 920 нит, Full HD+, разрешение Full HD+ и поддерживаются 1,07 млрд цветов. Также здесь есть 100% цветового диапазона DCI P3 и достаточно узкие рамки вокруг.

Работает устройство на процессоре MediaTek Dimensity 7050, у него до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 512 ГБ хранилища UFS 3.1. Ёмкость батареи составляет 5000 мАч, мощность зарядки 67 Вт. Сзади находится основная камера 64 Мп и камера для портретной съёмки 2 Мп. Основная камера получила объектив из шести элементов, поддержку автофокус и запись видео до 4К 30 кадров/с. Спереди находится камера 8 Мп.

Также предлагается до 8 ГБ виртуальной оперативной памяти, рейтинг защиты от воды IP54, сканер отпечатков под экраном, стандарты беспроводной связи Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, Android 13 и оболочка ColorOS 13.1.

Доступны чёрный, розовый и коричневый цветовые варианты. Версия 8/256 ГБ стоит 1799 юаней, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ стоят 1999 юаней и 2399 юаней соответственно. Продажи начнутся 22 сентября, сообщает Gizmochina.