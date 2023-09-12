Oppo A2 Pro 5G будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 7050 SoC.

Компания Oppo скоро анонсирует новую бесплатную услугу по замене аккумулятора для своих пользователей. С помощью этой программы пользователи смартфонов Oppo смогут при необходимости бесплатно заменить аккумуляторы своих мобильных телефонов. Ожидается, что предстоящий Oppo A2 Pro 5G станет первым бенефициаром этой инициативы. Ожидается, что телефон дебютирует на китайском рынке 15 сентября. Говорят, что он будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 7050 SoC и может работать от аккумулятора емкостью 5000 мАч.

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Станция Tipster Digital Chat Station (перевод с китайского) на Weibo заявила, что Oppo вскоре представит инициативу по замене батарей, которая обеспечит бесплатную замену батарей в течение четырех лет. Предстоящий Oppo A2 Pro 5G станет первым телефоном, который выиграет от этой программы.

Whylab подтверждает этот слух и заявляет, что если процент работоспособности батареи упадет ниже 80 процентов в течение четырех лет, Oppo заменит батарею в рамках послепродажного обслуживания. Он говорит, что эта политика будет объявлена вместе с Oppo A2 Pro 5G.

Слухи о Oppo A2 Pro 5G ходят уже довольно давно. Телефон ранее появился на веб-сайте China Telecom и в списке TENAA, где возможная дата запуска — 15 сентября.

Oppo A2 Pro 5G будет оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Сообщается, что он будет работать на SoC MediaTek Dimensity 7050 и может предлагаться в вариантах с 8 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ ОЗУ и встроенной памяти. Сообщается, что он будет оснащен тройной задней камерой во главе с 64-мегапиксельным основным датчиком. Он также может получить 8-мегапиксельную фронтальную камеру для селфи. Ожидается, что Oppo установит в Oppo A2 Pro 5G батарею емкостью 5000 мАч.