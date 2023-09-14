Старшая модель стоит дороже $1000

На 26 сентября компания Xiaomi запланировала выпуск смартфонов Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro. Чем ближе эта дата, тем больше становится утечек информации касательно этих устройств. На этот раз румынская розничная сеть eMAG выставила аппараты на своём сайте с описанием характеристик и ценой.

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Версия Pro будет обладать экраном размером 6,67 дюйма с разрешением 1220 x 2712 и частотой 144 Гц. Внутри экрана находится сканер отпечатков пальцев. Размеры этого устройства равны 162,2 х 75,7 х 8,5 мм, вес 200 г. Работает смартфон на процессоре MediaTek Dimensity 9200+, количество оперативной памяти достигает 12 ГБ, хранилище 512 ГБ.

Разрешение передней камеры составляет 20 Мп. Сзади располагается основная камера 50 Мп, телеобъектив 50 Мп и сверхширокоугольная камера 12 Мп. Все они произведены совместно с брендом Leica.

Ёмкость батареи равна 5000 мАч, поддерживается зарядка мощностью 120 Вт. Среди других характеристик можно назвать IP68, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Стоимость устройства составит около $1015.

На стандартной модели Xiaomi 13T экран и камеры не отличаются. Сэкономил производитель на процессоре Dimensity 8200 Ultra и зарядке мощностью 67 Вт. Здесь ценник составляет $713, пишет Gizmochina.