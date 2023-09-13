Инсайдеры уверяют, что получили данные напрямую из Xiaomi

Сегодня Apple представила новую серию смартфонов. Всего на рынок поступит 4 аппарата: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Изменения по сравнению с прошлым поколением минимальны, а главные отличия кроются в использовании процессора, обновлённых камер, а также титановом корпусе в последних двух аппаратах. При этом яблочная компания таким небольшим ассортиментом перекрывает все потребности рынка, поскольку одновременно с этим производится коррекция цен на смартфоны двух прошлых поколений. Пользователь волен выбирать то, что подходит лично ему, а продажи, как обычно, будут рекордными. Samsung каждый год выпускает несколько больше различных моделей мобильных телефонов, но пальму первенства здесь удерживает Xiaomi.

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Китайская компания умудряется штамповать смартфоны быстрее, чем инсайдеры писать на эту тему статьи. В итоге даже автор данного материала видел на фотографиях не все устройства, которые считаются актуальными. Сложно сказать, для чего Xiaomi использует такую странную стратегию, ведь унификация позволяет сэкономить значительные средства, тогда как использование разных камер, аккумуляторов, корпусов и других компонентов приводит к удорожанию продуктов. Не исключено, что отойти от старых привычек просто не удаётся, хотя какое-то время назад руководство компании уверяло, что сконцентрируется на самых популярных моделях. А между тем инсайдеры отмечают, что только в списке на получение MIUI 15 значится 116 наименований. Учтите, что по большей части здесь представлены смартфоны, выпущенные 2 года назад. За редким исключением, ведь несколько флагманов получают прошивку целых три года.

Итак, инсайдеры Xiaomiui поделились самым свежим списком смартфонов, который ранее нигде не фигурировал. Что примечательно, на этот раз в перечень попали аппараты, которые ранее не указывались и представляют собой китайские или индийские клоны, а также крайне редкие гаджеты, продажи которых производятся в одной или нескольких странах. На российский рынок ничего подобного не попадает, по крайней мере в массовом сегменте. На китайских площадках вы можете всё это так или иначе отыскать, но стоит помнить о нюансах. Прежде всего прошивки для таких мобильных телефонов могут существовать только в региональном китайском варианте. Это значит, что там даже не будет русского языка, поэтому потребуется искать кастомные версии и ставить их в ручном режиме. Кроме того, не все функции могут работать со стандартами российских операторов связи, а в итоге ваши ожидания окажутся выше реальных результатов.

Инсайдеры уверяют, что список не финальный, поскольку в планах у Xiaomi выпуск ещё нескольких десятков новинок на ближайший год. И всё же ничего более подробного вы не найдёте, а представители Xiaomiui утверждают, что данные максимально точны, поскольку получены из внутренних источников в компании Xiaomi. Отдельно уточняется судьба последних шести аппаратов. Сегодня они подвешены в воздухе, а значит пока числятся в актуальных, но могут не получить глобальную прошивку MIUI 15. Не исключено, что выйдет только бета-версия, либо официальная прошивка окажется доступна только для китайского рынка. В любом случае делать выводы пока рано. Кстати, все перечисленные смартфоны будут работать на базе Android 14. Поскольку Xiaomi выпускает оболочку, то MIUI 15 может не включать все новые функции, либо содержать собственные аналоги. Выход обновлений запланирован на конец 2023 года, но большая часть актуальных устройств начнёт получать MIUI 15 только в 2024 году.

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