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Наиболее полный список из 116 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение MIUI 15 на Android 14
Инсайдеры уверяют, что получили данные напрямую из Xiaomi

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Сегодня Apple представила новую серию смартфонов. Всего на рынок поступит 4 аппарата: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Изменения по сравнению с прошлым поколением минимальны, а главные отличия кроются в использовании процессора, обновлённых камер, а также титановом корпусе в последних двух аппаратах. При этом яблочная компания таким небольшим ассортиментом перекрывает все потребности рынка, поскольку одновременно с этим производится коррекция цен на смартфоны двух прошлых поколений. Пользователь волен выбирать то, что подходит лично ему, а продажи, как обычно, будут рекордными. Samsung каждый год выпускает несколько больше различных моделей мобильных телефонов, но пальму первенства здесь удерживает Xiaomi.

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Китайская компания умудряется штамповать смартфоны быстрее, чем инсайдеры писать на эту тему статьи. В итоге даже автор данного материала видел на фотографиях не все устройства, которые считаются актуальными. Сложно сказать, для чего Xiaomi использует такую странную стратегию, ведь унификация позволяет сэкономить значительные средства, тогда как использование разных камер, аккумуляторов, корпусов и других компонентов приводит к удорожанию продуктов. Не исключено, что отойти от старых привычек просто не удаётся, хотя какое-то время назад руководство компании уверяло, что сконцентрируется на самых популярных моделях. А между тем инсайдеры отмечают, что только в списке на получение MIUI 15 значится 116 наименований. Учтите, что по большей части здесь представлены смартфоны, выпущенные 2 года назад. За редким исключением, ведь несколько флагманов получают прошивку целых три года. 

Итак, инсайдеры Xiaomiui поделились самым свежим списком смартфонов, который ранее нигде не фигурировал. Что примечательно, на этот раз в перечень попали аппараты, которые ранее не указывались и представляют собой китайские или индийские клоны, а также крайне редкие гаджеты, продажи которых производятся в одной или нескольких странах. На российский рынок ничего подобного не попадает, по крайней мере в массовом сегменте. На китайских площадках вы можете всё это так или иначе отыскать, но стоит помнить о нюансах. Прежде всего прошивки для таких мобильных телефонов могут существовать только в региональном китайском варианте. Это значит, что там даже не будет русского языка, поэтому потребуется искать кастомные версии и ставить их в ручном режиме. Кроме того, не все функции могут работать со стандартами российских операторов связи, а в итоге ваши ожидания окажутся выше реальных результатов. 

Инсайдеры уверяют, что список не финальный, поскольку в планах у Xiaomi выпуск ещё нескольких десятков новинок на ближайший год. И всё же ничего более подробного вы не найдёте, а представители Xiaomiui утверждают, что данные максимально точны, поскольку получены из внутренних источников в компании Xiaomi. Отдельно уточняется судьба последних шести аппаратов. Сегодня они подвешены в воздухе, а значит пока числятся в актуальных, но могут не получить глобальную прошивку MIUI 15. Не исключено, что выйдет только бета-версия, либо официальная прошивка окажется доступна только для китайского рынка. В любом случае делать выводы пока рано. Кстати, все перечисленные смартфоны будут работать на базе Android 14. Поскольку Xiaomi выпускает оболочку, то MIUI 15 может не включать все новые функции, либо содержать собственные аналоги. Выход обновлений запланирован на конец 2023 года, но большая часть актуальных устройств начнёт получать MIUI 15 только в 2024 году. 

  1. Xiaomi Mi 12S
  2. Xiaomi Civi 2
  3. Redmi Note 10 Pro
  4. Redmi Note 12S
  5. POCO F5 Pro
  6. Xiaomi MIX FOLD 3
  7. Redmi Note 11S 5G
  8. Xiaomi Mi 12X
  9. Redmi Note 11E
  10. Xiaomi Mi 11 Lite 4G
  11. Xiaomi Civi 1S
  12. Redmi 10
  13. Xiaomi Mi 13 Lite
  14. Xiaomi Civi 3
  15. Xiaomi Mi 13 Ultra
  16. Redmi K50i
  17. Xiaomi Mi 11X
  18. Redmi Note 10 5G
  19. Redmi Note 12 Pro Speed
  20. Xiaomi Mi 13
  21. Redmi 10 Prime
  22. Xiaomi Mi 12
  23. Redmi Note 11 SE
  24. Redmi Note 11 +
  25. Redmi K50 Gaming
  26. Redmi 10 Prime+ 5G
  27. Redmi K40 Pro +
  28. POCO X4 Pro 5G
  29. Xiaomi Mi 12S Dimensity
  30. Redmi Note 12 Pro Explorer
  31. Redmi Note 12 Pro 4G
  32. Redmi Note 12 Turbo
  33. Redmi K60
  34. Redmi K60e
  35. Xiaomi Mi 11X Pro
  36. Redmi Note 11R
  37. POCO F5
  38. Xiaomi MIX FOLD 2
  39. Redmi 11 Prime
  40. Redmi Note 11T Pro
  41. Xiaomi Mi 11i
  42. Redmi Note 12 Pro+
  43. Redmi K60 Pro
  44. Redmi 11 5G
  45. Redmi K40 Gaming
  46. POCO M5
  47. Redmi Note 12R Pro
  48. POCO F4
  49. Redmi K40S
  50. Xiaomi Mi 13T Pro
  51. Xiaomi Mi Pad 5
  52. Xiaomi Mi 11 LE
  53. Xiaomi Mi Pad 6
  54. Redmi Note 11 Pro
  55. Xiaomi Mi 11 Lite NE
  56. Redmi Note 11
  57. Xiaomi Mi 11 Ultra
  58. Xiaomi Mi 12S Pro
  59. Xiaomi Mi 11
  60. Redmi Note 11 Pro 5G
  61. Redmi Pad
  62. Redmi K50 Pro
  63. Xiaomi Mi 11Lite 5G
  64. Redmi Note 11 Pro+
  65. Redmi 12C
  66. POCO X5 Pro 5G
  67. Redmi Note 11T
  68. Xiaomi Mi 12T Pro
  69. Redmi Note 11 4G
  70. Xiaomi Mi 11 Pro
  71. Xiaomi Mi 11i Hypercharge
  72. Xiaomi Mi 12 Pro
  73. Xiaomi Mi 12T
  74. Redmi Note 12R
  75. POCO M4 Pro 5G
  76. POCO M6 Pro
  77. Xiaomi Mi 12S Ultra
  78. Redmi Note 12
  79. Xiaomi Mi Pad 6 Max
  80. POCO C55
  81. POCO X5 5G
  82. Xiaomi Civi 1
  83. Redmi K50
  84. Redmi Pad SE
  85. Redmi K40
  86. POCO M4 5G
  87. Xiaomi Mi Lite
  88. Xiaomi Mi 13T
  89. Redmi 12
  90. Xiaomi Mi 11i
  91. Redmi Note 12 5G
  92. Redmi Note 11 Pro 5G
  93. Xiaomi MIX FOLD 1
  94. Redmi Note 12 Pro
  95. Redmi Note 10S
  96. Redmi Note 11T Pro+
  97. POCO M4 4G
  98. Note 10 Pro 5G
  99. Xiaomi Mi Pad 6 Pro
  100. POCO M4 Pro
  101. Redmi K40 Pro
  102. Xiaomi Mi Pad 5 Pro
  103. Redmi K50i Pro
  104. POCO F4GT
  105. Redmi 10 5G
  106. POCO X4 GT
  107. Redmi K50 Ultra
  108. Xiaomi Mi 13 Pro
  109. POCO M5s
  110. Redmi K60 Ultra
  111. Redmi 10 
  112. Redmi 10 2022 
  113. Redmi 10 Prime 
  114. Redmi 10C 
  115. Redmi 10 Power
  116. Xiaomi Mi 10S


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#xiaomi #прошивки #android 14 #miui 15
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