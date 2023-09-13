Среди других новшеств возможность редактировать обновления статусов групп администраторами на протяжении месяца

Несколько месяцев назад в приложении WhatsApp появилась поддержка каналов, которые поначалу предлагались лишь в 10 странах. Теперь разработчики объявляют о расширении количества стран до 150.

В этих каналах представлены множество знаменитостей и организаций. Пользователи будут получать рекомендации того, на кого стоит подписаться, в зависимости от местоположения и популярности. Можно будет оставлять отзывы смайлами, а администраторы каналов смогут редактировать обновления статусов на протяжении 30 дней до их автоматического удаления. Отправляемые друзьям обновления будут содержать ссылку на исходный канал. WhatsApp запускает и свой канал, где будет делиться информацией о развитии приложения.

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За счёт каналов разработчики хотят создать частную службу вещания. Пользователи не будут видеть, на кого подписаны другие пользователи, и не будут знать номеров телефонов своих подписчиков.

Нетрудно догадаться, что WhatsApp пытается наверстать отставание от Telegram, где каналы существуют уже давно и принесли в этот мессенджер немало новых пользователей. Также WhatsApp предлагает другие возможности конкурентов, такие как вход и выход в текущие групповые чаты, мгновенные видеосообщения и т.д., пишет Engadget.