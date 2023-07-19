Цены новинки вызывает некоторые вопросы.

Не так давно Acer решила представить свою первую модель серии Radeon RX 7000, внезапно начав не со старших представительниц линейки, а с младшей Radeon RX 7600: как сообщает ресурс VideoCardz, производитель может удивить компьютерную общественность не только своим выбором, но и ценовой политикой в отношении новинки.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

По данным источника, игровой видеоадаптер Acer Radeon RX 7600 Predator BiFrost будет отличаться оригинальной системой охлаждения с вентиляторами двух типов (радиального и тангенциального) и весьма высоким ценником в Европе: рекомендованная производителем стоимость новинки составит 399 евро.

Учитывая тот факт, что самые доступные модели Radon RX 7600 в настоящий момент можно найти за 259 евро, столь высокий ценник Radeon RX 7600 Predator BiFrost можно было бы списать на банальную ошибку при публикации, однако в своём ответе сайту El Chapuzas Informatico компания подтвердила, что информация о стоимости её продукта верна.

Источник изображения: VideoCardz, El Chapuzas Informatico

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nullНесомненно, данное решение Acer вызывает некоторые вопросы, ведь более производительную Radeon RX 6700 XT в Европе имеется возможность приобрести всего за 350 евро, а GeForce RTX 4060 Ti 8 Гбайт, не являющаяся лучшим выбором по соотношению цена/производительность, предлагается за те же 399 евро при более высоких показателях быстродействия.