Разница между двумя категориями iPhone 15 будет значительной

На этой неделе нас ожидает анонс линейки смартфонов Apple iPhone 15. Появилась информация, согласно которой разница в цене между стандартными моделями и аппаратами Pro вырастет.

Судя по предыдущим сведениям, стоимость iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max вырастет по сравнению с аналогами серии iPhone 14. В этом виноваты такие новшества, как рамка из титана, более продвинутые камеры и более вместительные хранилища. В результате iPhone 15 Pro может стать на $100 дороже по сравнению с iPhone 14 Pro в момент начала продаж.

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Это означает, что разница между стандартными вариантами iPhone 15 и версиями Pro тоже вырастет. Марк Гурман из Bloomberg полагает, что главную прибыль Apple продолжат приносить наиболее дорогие модели. Покупателей не отпугивает их более высокая цена и они хотят получить всё лучшее, что может предложить Apple в данный момент.

Зная об этом, Apple не боится увеличивать стоимость и без того дорогих смартфонов. Аппараты будут анонсированы во вторник, напоминает Gizmochina.