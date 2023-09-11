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Скоро iPhone 12 mini и iPhone 13 mini могут исчезнуть из продажи
Они устареют с появлением аппаратов серии iPhone 15

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Линейка смартфонов iPhone mini, куда входят устройства iPhone 12 mini и iPhone 13 mini, скоро могут окончательно пропасть из магазинов. Это связано с грядущим появлением в продаже моделей iPhone 15. С момента начала продаж iPhone 12 mini прошло три года. Большого спроса на них не было, из-за чего в линейке iPhone 14 варианта mini нет.

Онлайн-магазин Apple в США показывает срок ожидания поставок iPhone 13 в 2-3 недели. У некоторых моделей mini продолжительность ожидания составляет 6-8 недель. Это означает их ограниченное количество и стремление Apple расчистить дорогу перед новыми моделями, где размер экрана у всех устройств превосходит 6 дюймов.

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Хотя некоторые пользователи отдают предпочтение более компактным устройствам, которые удобнее держать одной рукой и носить в карманах, Apple оценивает объём продаж iPhone 12 mini и iPhone 13 mini как неудовлетворительный. Статистика фирмы Omdia показывает, что ни одна версия mini не вошла в список наиболее продаваемых аппаратов 2022 и 2023 годов. В этом списке есть iPhone 11, более старый по сравнению с двумя моделями mini.

В будущем Apple не планирует выпускать компактных версий iPhone и у покупателей остаётся только iPhone SE 2022 года. Здесь предлагается экран IPS LCD размером 4,7 дюйма, устаревший внешний вид с кнопкой Home и батарея с невзрачной ёмкостью 2018 мАч. Производители на Android тоже не горят желанием выпускать смартфоны с диагональю экрана 6 дюймов и меньше, пишет wccftech.

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#смартфоны #apple #iphone
Источник: wccftech.com
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