Показан зарядный чехол и расположение элементов

В последнее время были слухи, согласно которым компания Samsung собирается представить доступные по цене наушники Galaxy Buds FE наряду с другими устройствами серии Fun Edition. Недавно появилось их изображение с некоторой информацией о характеристиках. Теперь существование наушников подтверждено окончательно.

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Они обладают модельным номером SM-R400N с чехлом таким же, как у моделей Galaxy Buds 2 и Buds 2 Pro. Наушники имеют квадратную форму со скруглёнными углами и заряжаются через порт USB-C. Наконечники такие же, как у оригинальных наушников Galaxy Galaxy Buds, так что поклонники подобного дизайна дождались его возвращения.

Изображение показывает наушники чёрного цвета, хотя будут представлены и другие цветовые варианты. На чехле располагается индикатор зарядки внутри и снаружи. Имеются зарядные контакты на наушниках и углубление для открытия чехла. Отделка чехла глянцевая, но не исключено существование других вариантов с защитой от царапин.

Неизвестно, будет ли поддерживаться беспроводная зарядка и другие функциональные возможности. Похоже, активное шумоподавление здесь есть.

Можно рассчитывать на анонс этих наушников одновременно с устройствами Galaxy S23 FE и Galaxy Tab S9 Fe. Точная дата этого анонса пока не называется, но с учётом числа утечек информации ждать наверняка остаётся недолго, пишет wccftech.