Появление смартфона для энтузиастов в продаже всё ближе

После многочисленных слухов и утечек данных приближается день появления в продаже смартфона Samsung Galaxy S23 FE. Его ждут уже в нынешнем квартале, то есть в сентябре. Тогда же ожидается появление планшетов Galaxy Tab S9 FE. В преддверии этого события аппарат появился на сайте организации сертификации TENAA.

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Внешний вид устройства мало отличается от стандартного Galaxy S23. Аппарат обладает экраном размером 6,3 дюйма с разрешением 2340 х 1080. 16 млн цветов означают 8-битную глубину цвета. Частота обновления экрана составит 120 Гц.

Размеры устройства будут 158 х 76,5 х 8,2 мм, весит аппарат примерно 210 г. В зависимости от страны может быть установлен процессор Snapdragon 8 Gen 1 или Exynos 2200. В данном случае рассматривается вариант на Snapdragon с максимальной частотой 2,99 ГГц. У него 8 ГБ памяти и хранилище 128 и 256 ГБ.

Сзади находятся три камеры с основной 50 Мп и вспомогательными 8 Мп и 12 Мп. Разрешение передней камеры будет 10 Мп. Ёмкость батареи составляет 4370 мАч, мощность зарядки 25 Вт. Устройство работы на Android 13 с оболочкой Samsung One UI 5.1, сообщает Gizmochina.