Другие представители линейки iPhone 15 не должны значительно подорожать

На следующей неделе состоится анонс линейки смартфонов Apple iPhone 15, где будет ряд крупных изменений, вроде использования разъёма USB-C. Как всегда, всё лучшее будет предложено в моделях Pro, в первую очередь в iPhone 15 Pro Max. Неудивительно, что регулярно появляется информация о том, что этот аппарат подорожает. Рост цены на $100 сделает его самым дорогим айфоном в истории. Аналитическая фирма TrendForce считает, что цены на три остальные модели останутся неизменными.

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iPhone 15 Pro Max единственный из новых смартфонов получит камеру-перископ, что и может стать главной причиной увеличения цены. При этом на аппаратах Pro должна сохраниться версия с объёмом хранилища 128 ГБ.

Цены в США ожидаются следующие:

iPhone 15: 128 ГБ за $799; 256 ГБ за $899; 512 ГБ за $1099.

iPhone 15 Plus: 128 ГБ за $899; 256 ГБ за $999; 512 ГБ за $1199.

iPhone 15 Pro: 128 ГБ за $999; 256 ГБ за $1099; 512 ГБ за $1299; 1 ТБ за $1499.

iPhone 15 Pro Max: 128 ГБ за $1199; 256 ГБ за $1299; 512 ГБ за $1499; 1 ТБ за $1699.

С появлением iPhone 15 можно в ближайшие месяцы рассчитывать на снижение цен аппаратов серии iPhone 14, пишет Androidauthority.



