Это обозначение появится в начале октября

В магазине видеоигр Steam скоро будет указываться, поддерживает ли игра контроллеры Sony DualSense или DualShock. Об этом на этой неделе сообщила компания Valve. Данное изменение появится в магазине Steam и приложении на ПК в начале октября. На платформе могут появиться функциональные возможности, с которыми будет удобно работать при помощи контроллера. В компании говорят, что это первый шаг, который поможет игрокам найти игры с поддержкой наиболее часто используемых на компьютерах контроллеров.

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Разработчики увидят в инструменте создания игр Steamworks новую анкету. В ней они смогут указать, будет ли в игре частичная или полная поддержка контроллеров для Xbox и PlayStation DualShock и DualSense. Фильтры будут показывать степень использования контроллеров PlayStation, благодаря чему можно будет узнать о наиболее популярных моделях.

Valve говорит, что всё больше геймеров используют контроллеры для Playstation. Если в 2018 году их было 11%, то сейчас уже 27%. С 2017 года свыше 87 млн геймеров в Steam использовали контроллер хотя бы однажды. Среди них 69% пользовались контроллерами для Xbox, остальные сочетанием контроллеров для PlayStation, Switch Pro и сотнями других моделей, пишет Engadget.