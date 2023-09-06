Свежие тайтлы требуют обновления аппаратной части ПК

Технология трассировки лучей и апскейл прочно вошли в нашу жизнь. Сегодня без них невозможно представить ни один современный высокопроизводительный графический ускоритель. Поэтому геймеры всего мира в едином порыве начали спешно избавляться от устаревшего хлама, включая GeForce GTX 1650, GeForce GTX 1060 и подобных моделей, не способных практически ни на что в актуальных проектах.

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Вышедший на днях обновленный опрос Steam показывает, что доля народных хитов прошлого стремительно сокращается, уступая место гораздо более прогрессивным решениям. Так, видно, что процент обладателей видеокарт линейки GeForce RTX 4000 бодро летит вверх. Представители всех сегментов прибавили более 0,1%, что в абсолютных цифрах исчисляется сотнями тысяч пользователей цифрового сервиса.

Новинки игровой промышленности в обязательном порядке требуют поддержки технологий DLSS + Frame Generation, иначе FPS начинает просаживать до неприличных значений даже на топовых GPU. Потому, геймеры, не желающие наблюдать слайдшоу на своих 240 Гц OLED-мониторах, уже сделали свой выбор в пользу GeForce RTX 4000.