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Microsoft перестанет обслуживать сторонние драйверы принтеров на Windows
Через несколько лет в центре обновления Windows новых драйверов принтеров не станет

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Компания Microsoft опубликовала документы с описанием грядущего прекращения поддержки сторонних драйверов принтеров в системах Windows. Эти драйверы перестанут выпускать в центре обновления Windows и вместо них будут применять Microsoft IPP Class Driver и совместимые с Mopria устройства печати, поддержка которых была представлена в Windows 10 21H2.

Производителям принтеров потребуется выпускать специальные инсталляторы и драйверы, при этом предлагая настройку принтеров через приложения в магазине Microsoft Store. Это должно обеспечить повышение производительности и надёжности, а также совместимости на разных версиях и редакциях Windows.

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Поскольку это изменение затронет миллионы пользователей, Microsoft будет вводить его поэтапно на протяжении нескольких лет. После нынешнего анонса этапы будут следующие:

  • 2025 год. Производители перестанут публиковать драйверы для принтеров в центре обновления Windows, но смогут обновлять ранее опубликованные драйверы.
  • 2026 год. Microsoft изменит порядок ранжирования принтеров, чтобы система Windows отдавала предпочтение IPP Class Driver.
  • 2027 год. Обновления для сторонних драйверов принтеров перестанут выходить, если они не связаны с безопасностью. При этом ранее опубликованные драйверы останутся доступными.

Также производители принтеров сами смогут предлагать их обладателям методы скачивания драйверов, вроде своих официальных сайтов.

Эти изменения затронут все версии Windows. Microsoft сделает сертификацию Mopria обязательной для Hardware Lab Kit. Этот сертификат отвечает за совместимость с разными устройствами, такими как компьютеры, смартфоны, планшеты и т.д., пишет Neowin.

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#microsoft #windows #принтеры
Источник: neowin.net
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