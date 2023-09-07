Аппараты должны быть представлены в Китае в октябре

Компания Xiaomi в недалёком будущем собирается представить линейку смартфонов Redmi Note 13. Предположительно, это произойдёт в октябре, а пока модель Redmi Note 13 Pro посетила организацию сертификации. Благодаря этому стали известны некоторые характеристики устройства.

Китайская сертификационная платформа 3C указывает на модельный номер 2312DRA50C, который прежде появлялся на сайте организации TENAA. Сообщается также, что смартфон будет поддерживать зарядку мощностью 67 Вт.

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Это означает, что Xiaomi не собирается вносить значительных изменений в зарядку по сравнению с Redmi Note 12 Pro. Судя по наличию уже нескольких сертификатов, смартфоны будут представлены совсем скоро. Их появление в Китае ожидается в октябре, в других странах чуть позже.

Предыдущие слухи говорили о наличии экрана OLED размером 6,67 дюйма с разрешением 2712 х 1220 пикселей. Будут предлагаться конфигурации 6/128, 8/256, 12/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ. Ёмкость батареи должна составить 5020 мАч. Сзади будут три камеры с основной 200 Мп, пишет Gizmochina.