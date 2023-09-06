Redmi готовится представить свой новый смартфон — Redmi Note 13, основной акцент которого сделан на мобильную фотографию

Redmi, одна из наиболее популярных линеек смартфонов от компании Xiaomi, готовится ввести в ряды своего сегмента настоящего "революционера". Лу Вейбинг, глава компании, предварительно рассекретил некоторые детали о предстоящем Redmi Note 13, который обещает стать настоящим прорывом в области мобильной фотографии.

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Одной из ключевых особенностей новинки станет 200-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL HP3. Этот сенсор не только является самым крупным из тех, что когда-либо использовались в смартфонах Redmi, но и обладает уникальной технологией Super QPD, позволяющей осуществлять быструю и точную фокусировку в различных условиях съемки.

Тем не менее, новый Redmi Note 13 обещает быть не просто смартфоном с выдающейся камерой. Лу Вейбинг подчеркнул, что основное внимание будет уделено обеспечению качественного пользовательского опыта. Этот шаг может сигнализировать о переосмыслении стратегии компании, которая решает отойти от гонки характеристик и сосредоточиться на реальных потребностях пользователей.

Детали остаются тайной до официальной презентации, но уже сейчас становится ясно: Redmi готовится установить новые стандарты в мире мобильных устройств.