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Смартфоны Xiaomi 13T и 13T Pro получат четыре следующих версии Android
Обновления безопасности на них будут приходить пять лет

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На этой неделе стало известно, что 26 сентября в Берлине состоится анонс смартфонов Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro. Их характеристики уже неоднократно публиковались в интернете, а теперь появились интересные сведения относительно продолжительности программных обновлений этих устройств.

В Twitter директор по связям с общественностью Xiaomi Даниэль Дежарле рассказал, что аппараты будут получать обновления до следующей версии Android на протяжении четырёх лет, а патчи безопасности пять лет. Поскольку аппараты выйдут на Android 13, последней версией на них станет Android 17.

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Китайские производители до сих пор не могли похвастаться длительной программной поддержкой своих устройств. Однако, Xiaomi постепенно исправляется и не так давно представленный флагманский смартфон Redmi K60 Ultra будет иметь такую же продолжительность обновлений, как описано выше. Однако, здесь важно также учитывать, как часто будут выходить обновления безопасности и насколько быстро будут появляться на устройствах новые версии Android. В этом плане Xiaomi тоже не входит в число лучших производителей.

Остаётся наблюдать за тем, не появится ли такая же поддержка на других аппаратах Xiaomi. Другие компании также стараются стать лучше в этом аспекте. Сама Google собирается в своих смартфонах Pixel на процессорах Tensor обновлять Android на протяжении пяти лет, пишет Gizmochina.

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#смартфоны #xiaomi
Источник: gizmochina.com
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