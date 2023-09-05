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Серия смартфонов Xiaomi 13T с брендом Leica будет представлена уже в этом месяце
Международный анонс запланирован на 26 сентября

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Генеральный директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь сообщил в Twitter, что 26 сентября в Берлине состоится запуск линейки смартфонов Xiaomi 13T в международную продажу. Он рассказал о совместной работе с брендом Leica, поэтому можно ждать расширенных фотографических возможностей, вроде цветовых профилей.

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Официально характеристики смартфонов не называются, но было уже множество утечек сведений о Xiaomi 13T и 13T Pro. Среди общих спецификаций можно назвать батареи ёмкостью 5000 мАч, экраны OLED с частотой обновления 144 Гц и рейтинг защиты IP68. Более дорогая модель Pro может представлять собой международный вариант китайского смартфона Redmi K60 Extreme Edition. Здесь ожидается процессор Dimensity 9200 Plus, проводная зарядка мощностью 120 Вт и хранилище объёмом до 1 ТБ.

Стандартный вариант Xiaomi 13T может получить процессор Dimensity 8200 Ultra, зарядку мощностью 67 Вт и хранилище до 256 Вт. Предположительно, это устройство оценили в 649 евро, сообщает Androidauthority.

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#смартфоны #xiaomi
Источник: androidauthority.com
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