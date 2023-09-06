Его стоимость приближается к $10000

Компания Samsung анонсировала 98-дюймовый телевизор Class QN990C Neo QLED 8K после того, как представила в этой серии модели размером 65, 75 и 85 дюймов. Телевизор использует светодиоды Quantum Mini, передающие свыше миллиарда цветов, а искусственный интеллект делает изображение с разрешением 8K ещё лучше. Антибликовый экран и технология Ultra Viewing Angle должны позволить смотреть под любым углом.

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Телевизор обладает цельнометаллической конструкцией и настенным креплением Slim Fit. Он поддерживает звук Dolby Atmos и Cinema Object Tracking Sound.

Официально цена названа не была, но наверняка она близка к уровню в 10000. Модель размером 65 дюймов стоит $5000, 75 дюймов оценили в $6300, 85 дюймов в $8000. Аналогичные телевизоры формата 4K стоят от $1200 и также поддерживают Quantum Mini LED и Dolby Atmos, пишет Engadget.