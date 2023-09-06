Перед запретом будут предупреждения и штрафы

Инсайдеры РБК сообщают, что Роспотребнадзор будет требовать от производителей смартфонов и продавцов предустанавливать на них отечественный магазин приложений RuStore. Такое требование было утверждено в августе. Магазин должен устанавливаться, даже если это запрещает правообладатель системы.

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Производитель отвечает за то, чтобы магазин показывался на видном месте на экране и автоматически получал обновления. Если требование не будет выполнено, последует предупреждение, затем штраф, потом продажи устройства будут запрещены.

В магазине DNS говорят, что требование уже выполняет бренд Infinix. В Мегафоне в числе выполняющих это требование компаний назвали Xiaomi и Tecno. Там же собираются самостоятельно устанавливать магазин на завезённые в рамках параллельного импорта устройства, поскольку этот процесс достаточно простой с технической точки зрения.