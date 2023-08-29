И это правильно.

Как мы знаем, мобильные операционные системы Android и iOS после введения коллективным Западом незаконных односторонних антироссийских санкций стали для России «токсичными»: масса приложений, в основном от попавших под санкции банков, стали недоступны в официальных магазинах App Store и Google Play. И если с App Store ввиду закрытости данной операционной системы всё совсем плохо и будет плохо до тех пор, пока Apple не обяжут разрешить установку приложений из сторонних «маркетплейсов», то вот с Android дела пока терпимые: достаточно установить один из российских «маркетплейсов» и загружать необходимые приложения уже через него.

реклама

Ранее российский магазин приложений RuStore сделали обязательным для предустановки на официально поставляемые в Россию смартфоны (на данном этапе это исключительно «Китай»), ну а сегодня стало известно, что правительство обязало производителей предустанавливать RuStore даже в том случае, если правообладатели операционной системы выступают против. По крайней мере, такой информацией располагает РБК со ссылкой на пресс-службу Правительства России.

По замыслу, данное решение исключит случаи уклонения от предварительной установки RuStore. На данный момент перечень обязательных к предустановке приложений на поставляемые в Россию смартфоны весьма велик: от «Яндекса» со всеми его продуктами и почты Mail.ru до «Госуслуг» и приложения Mir Pay.

Многие пользователи справедливо воспринимают эти приложения как так называемый bloatware — по сути, мусор — но таковы уж правила, да и никто не запрещает удалить все ненужные вам предустановленные приложения.