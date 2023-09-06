Устройство с объёмом памяти 64 ГБ ждут в ноябре

Специализирующаяся на мобильных игровых устройствах компания GPD представила на платформе перекрёстного финансирования Indiegogo портативную консоль Win Mini. Она меньше по сравнению со многими конкурентами, обладая экраном с диагональю 7 дюймов и размерами 168 х 109 х 26 мм. На выбор предлагаются варианты с процессорами AMD Ryzen 5 7640U и Ryzen 7 7840U.





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Анонс этой консоли состоялся ещё в апреле. Дата релиза была названа на прошлой неделе, как и дополнительная информация о ней. В частности, объём оперативной памяти здесь будет достигать 64 ГБ, а вместимость твердотельного накопителя 2 ТБ. Базовая версия предложат 16 ГБ памяти и хранилище 512 ГБ. Вес устройства составляет 520 г, разрешение экрана IPS 1080p с частотой 120 Гц. В обоих конфигурациях используется батарея ёмкостью 44,24 Вт*ч.

Менее производительная модель на процессоре Ryzen 5 7640U обладает графикой iGPU Radeon 760M и предлагается по цене $699. Стоимость поднимается до $728, если приобрести рукоятку. Вариант на Ryzen 7 7840U с объёмом памяти 32 ГБ и хранилищем 512 ГБ стоит $869 или $898. Версии с объёмом хранилища 2 ТБ есть с памятью 32 ГБ и 64 ГБ по ценам $999 и $1149. Рукоятка также увеличивает стоимость на $29.





В рамках компании по сбору средств на Indiegogo за несколько часов удалось собрать $600000. Первые заказы должны быть реализованы в ноябре, пишет Gizmochina.