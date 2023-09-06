Желающие отслеживать здоровье своего сердца получат повод приобрести эти часы

14 сентября в Барселоне компания Huawei анонсирует смарт-часы Huawei Watch GT 4. В них ожидается ряд новых функциональных возможностей, в том числе электрокардиограмма. Об этом сообщает инсайдер FixFocus.

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Наличие этой функции означает, что обладатели часов смогут находить у себя аритмию, если она есть. Это нерегулярное сердцебиение, которое может указывать на проблемы в работе сердца. Электрокардиограмма обнаруживает эти проблемы при помощи анализа электрической активности сердца.

Также часы могут получить поддержку новой системы позиционирования для занятий спортом, защищённый от воды динамик, новые виджеты в системе HarmonyOS 4. Часы получат стильную рамку и зелёную расцветку под стиль смартфонов Mate 60.

Рекламные материалы уже показали два циферблата для часов. Один напоминает Watch GT Cyber с цветными метками, другой имеет круглую форму. Во время анонса в следующий четверг должны быть названы полные характеристики часов и их стоимость в Европе, пишет Gizmochina.