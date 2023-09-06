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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Не исключено, что Huawei свои новые 7-нм мобильные процессоры выпускает самостоятельно
Позаимствовав технологии у опасающейся санкций компании SMIC.

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Вполне понятно, почему Huawei Technologies не спешит объяснять происхождение мобильных процессоров HiSilicon Kirin 9000S, которые легли в основу недавно представленных флагманских смартфонов серии Mate 60. Принято считать, что эти процессоры изготовлены по технологии, эквивалентной 7-нм, а китайские производители, по всем понятиям американских регуляторов, доступа к ней иметь не должны. И хотя многие аналитики подозревают, что к производству таких процессоров причастна компания SMIC, со страниц South China Morning Post эксперты Jefferies высказывают альтернативную гипотезу.

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Источник изображения: Huawei

Попавшая под санкции США китайская компания SMIC не заинтересована в их усугублении, а потому она даже убрала со своего официального сайта упоминания о способности выпускать чипы по «пограничному» с точки зрения американских экспортных ограничений 14-нм техпроцессу. Аналитики Jefferies предполагают, что сама Huawei закупила у SMIC и оборудование, необходимое для выпуска 7-нм чипов, и лицензию на соответствующие технологии. По сути, Huawei уже особо терять нечего, поскольку она находится под гнётом санкций США с мая 2019 года, а SMIC хотела бы сохранить статус пятого по величине в мире контрактного производителя чипов и адекватную клиентскую базу.

#смартфоны #huawei #санкции #smic #mate 60 pro
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