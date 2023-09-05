Компания может выпустить более дешёвый вариант MacBook

Apple известна как производитель премиальных устройств по максимально возможным ценам. Такими являются её смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки и другие устройства. Однако, временами она предлагает продукты по более умеренным ценам, вроде аппаратов iPhone SE. На этот раз появилась информация, согласно которой в недалёком будущем может быть представлен более дешёвый вариант ноутбука MacBook. Он может оказаться конкурентом для хромбуков в образовательных учреждениях.

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Издание DigiTimes сообщает, что это может произойти во второй половине следующего года. Также в статье описывается, за счёт чего производитель может сократить стоимость устройства. В частности, корпус должен быть сделан из металла, но не из алюминиевого сплава, как в обычных MacBook. Также может быть снижено качество механических компонентов.

Сейчас Apple не выпускает устройств для школьников или студентов, хотя и позиционирует планшеты iPad как замену ноутбукам. В новых поколениях планшетов будет предложена клавиатура Magic Keyboard, что ещё больше сблизит их с ноутбуками, пишет xda-developers.