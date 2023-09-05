До анонса iPhone 15 осталась неделя

Уже на следующей неделе состоится анонс аппаратов iPhone 15 и следующего поколения часов Watch Series. Инсайдер Марк Гурман рассказал о программном обеспечении Apple для смартфонов и планшетов. iOS 17 и iPadOS 17 были анонсированы американским производителем три месяца назад на конференции разработчиков WWDC.

Обычно распространение следующих версий систем для устройств iPhone и iPad происходит поэтапно. Часто их представляют осенью наряду с самими устройствами. До этого в течение нескольких месяцев ведётся публичное бета-тестирование.

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Марк Гурман со ссылкой на источники внутри компании Apple утверждает, что восьмые бета-версии iOS 17 и iPadOS 17 окажутся последними. Они были представлены для разработчиков и обычных пользователей на прошлой неделе. Финальные варианты систем для смартфонов и планшетов планируется выпустить в одно время.

В прошлом году система iOS 16 была представлена 12 сентября вместе с аппаратами iPhone 14. iPadOS 16 появилась только 24 октября из-за возникших в процессе её разработке проблем. На этот раз iOS 17 и iPadOS 17 должны начать распространять на устройствах вскоре после анонса iPhone 15.

iOS 17 получит режим ожидания, новые возможности AirDrop, интерактивные виджеты, приложение «Журнал» и другие новшества. iPadOS 17 получит новый настраиваемый экран блокировки, профили в браузере Safari, приложение «Здоровье» и т.д., пишет Gizmochina.