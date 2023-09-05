Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Apple может выпустить системы iOS 17 и iPadOS 17 одновременно
До анонса iPhone 15 осталась неделя

реклама

Уже на следующей неделе состоится анонс аппаратов iPhone 15 и следующего поколения часов Watch Series. Инсайдер Марк Гурман рассказал о программном обеспечении Apple для смартфонов и планшетов. iOS 17 и iPadOS 17 были анонсированы американским производителем три месяца назад на конференции разработчиков WWDC.

Обычно распространение следующих версий систем для устройств iPhone и iPad происходит поэтапно. Часто их представляют осенью наряду с самими устройствами. До этого в течение нескольких месяцев ведётся публичное бета-тестирование.

реклама

Марк Гурман со ссылкой на источники внутри компании Apple утверждает, что восьмые бета-версии iOS 17 и iPadOS 17 окажутся последними. Они были представлены для разработчиков и обычных пользователей на прошлой неделе. Финальные варианты систем для смартфонов и планшетов планируется выпустить в одно время.

В прошлом году система iOS 16 была представлена 12 сентября вместе с аппаратами iPhone 14. iPadOS 16 появилась только 24 октября из-за возникших в процессе её разработке проблем. На этот раз iOS 17 и iPadOS 17 должны начать распространять на устройствах вскоре после анонса iPhone 15.

iOS 17 получит режим ожидания, новые возможности AirDrop, интерактивные виджеты, приложение «Журнал» и другие новшества. iPadOS 17 получит новый настраиваемый экран блокировки, профили в браузере Safari, приложение «Здоровье» и т.д., пишет Gizmochina.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #apple #iphone #ipad #планшеты
Источник: gizmochina.com
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новая утечка подтверждает выход смартфона iPhone 15 Ultra
Планшет Samsung Galaxy Tab A9 может работать на процессоре MediaTek Helio G99
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У главы ЧВК «Вагнер» был кошелёк со 100 тыс. биткоинов
24
Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» стали применяться истребителями-бомбардировщиками Су-34 — СМИ
4
Клиент Amazon обнаружил, что его процессор Core i9-13900K оказался подержанным Core i9-13700K
14
Lenovo представила ноутбук Legion 9i с автономной системой жидкостного охлаждения
+
В МО РФ рассказали о возможностях Т-80БВМ — самой современной версии легендарного танка
2
В Москве на месте будущего строительства обнаружили клад эпохи Ивана Грозного
3
Ми-24, принадлежащий Польше пересек границу Белоруссии
6
Летние Игры БРИКС как альтернатива Олимпиаде-2024
3
Байден разочарован отсутствием Цзиньпиня на саммите G20
3
Redmi Note 12 Turbo стал лучшим в AnTuTu в августе в средней ценовой в категории
1
Озвучена цель ночного удара ВС РФ по Украине с применением беспилотников
1
Huawei Mate 60 Pro поставил экспертов в тупик – Samsung и TSMC не выпускали для смартфона процессор
2
Новые функции в серии Pixel 8 могут вызвать у поклонников Pixel ощущение дежавю
5
Северная Корея провела военные учения с имитацией тактического ядерного удара
2
В Украине заявили о переброске Challenger 2 в зону боёв – танки продолжают прятать от армии РФ
6
Valve забанила 90 000 аккаунтов смурфов в Dota 2 и начала блокировать их основные страницы Steam
2
CBS: Минюст США планирует передать Украине $1 млрд. конфискованных российских активов
4
Владелец «Вкусно — и точка» заявил, что McDonald’s надеется вернуться в Россию
1
EASA заявила, что поставщик подделывал сертификаты на запчасти для двигателей CFM56
+
В ВСУ начнут мобилизовывать мужчин ограниченно пригодных к службе
4

Популярные статьи

Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
159
Xbox Series S Carbon Black - когда жадность встречается с глупостью
20
Игровой компьютер из магазина за 35 000р – возможно ли такое, и в чём секрет бюджетной сборки
12
Мой опыт использования видеокарты ARC A750
14
Покупаю на Авито сканер для фотопленок в 2023 году - казалось бы, что может пойти не так
18
Итоги гоночного уик-энда 2-3 сентября
1
Почему я сегодня не советую покупать процессоры Intel – 9 весомых причин сказать AMD дружное «Да»
8
Ударный вертолёт Ка-50 - техника опередившая своё время (часть 2)
+
ТОП-12 мифов о жестких дисках (HDD)
6
Как я купил Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
6

Сейчас обсуждают

Megagad
09:29
к чему нам знать КАК - вы лучше скажите ЗАЧЕМ???
Как я купил Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
Baron_05
09:27
Никогда такого не было и вот опять!
В Windows 11 нашли странный баг, ускоряющий работу «Проводника» во много раз
Николай
09:25
Купили моноблоки Lenovo с amd райзен 5500 и че... Программа Про100 в которой мебель рисуют не работает с новыми драйверами. Опять танцы с бубном, откат и прочая хрен. Ну их в пень эти амд
Почему я сегодня не советую покупать процессоры Intel – 9 весомых причин сказать AMD дружное «Да»
IT
09:25
Ну что мамкины майнеры, укр боты и во все горло кричащие - это Путин виноват. С вами снова тот самый айтишник со 120 метровой хатой, вот открыл для себя новое хобби, теперь помимо основной работы + св...
The Guardian: Украина создаёт оружие из пенопласта, пластика и палок
SkyMaster
09:15
Прям веет от статьи каким-то нищебродством, какой-то пылью, и всё это воняет, как будто её написал бомж.
Как я купил Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
Bot0-Chat
09:15
Надеюсь, Бидон Деменциевич ещё не забывает надевать с утра памперсы?
Байден про старость: Единственное, что приходит с возрастом, это немного мудрости
Bot0-Chat
09:13
Девка на картинке весьма вдувабельная, да-с.
AnTuTu выпустила рейтинг смартфонов, которыми наиболее довольны пользователи
devchidable
09:12
Идиот уверен, что все вокруг - идиоты.
У главы ЧВК «Вагнер» был кошелёк со 100 тыс. биткоинов
Иван Бородин
09:12
Проплаченная статейка!!! Воняет!!
Почему я сегодня не советую покупать процессоры Intel – 9 весомых причин сказать AMD дружное «Да»
Александр Пунга
09:10
Это не кликбейт, а обычный на*б. Кликбейт - это недосказанность с целью заманивания, из-за которой каждый додумает то, что он захочет увидеть. А тут автор пишет "массово", а по факту 0.24%. Это обман
Обновленная статистика Steam показывает, что геймеры массово переходят на процессоры от AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем